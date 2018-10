Politie deelt foto: dit is de granaatplaatser in Zwolle

De Voorstraat hangt als belangrijkste uitgaansstraat van Zwolle vol met beveiligingscamera's. Die worden op uitgaansavonden continu bekeken maar draaien altijd en de beelden kunnen voor opsporingsdoeleinden opgevraagd worden. Dat is in dit geval gebeurd en de dader blijkt vol in beeld te zijn. Op de foto die de politie vrijgegeven heeft is het gezicht wazig(er) gemaakt. Volgens woordvoerder Jan Thijs van Hemmen van de politie heeft dat te maken met privacyrichtlijnen. ,,Maar we hopen dat deze persoon zich nu realiseert dat hij goed duidelijk op beeld zelf, en zichzelf meldt. Ook zoeken we mensen die deze persoon herkennen aan de hand van postuur, kleding of fiets, of gezien hebben waar deze naartoe gefietst is.''