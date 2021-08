Politie doet alsnog onderzoek naar rellen tussen hooligans Go Ahead Eagles en PEC Zwolle: ‘Openlijk geweld wordt niet getolereerd’

AUDIO Sopraan Irene (29) uit Zwolle maakt dialectope­ra: ‘Ode aan het Oosten’

7:32 Corona zorgde ervoor dat operazangeres Irene Hoogveld (29) uit Zwolle eindelijk de tijd had om de voorstelling te maken die ze al jaren in haar hoofd had: eentje in haar moerstaal. In de opera EER(S)T DE DAME vertelt ze drie verhalen met muziek.