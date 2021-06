Politie doet gruwelijke vondst in Zwolle: ‘Vermoeden dat hond levend in water is gegooid’

De politie heeft woensdag een gruwelijke vondst gedaan in Zwolle. Bij het Zwarte Water is een dode hond aangetroffen. De voorpoten van het dier waren met tiewraps aan elkaar vastgebonden.

De politie vermoedt dat de hond levend in het water is gegooid en daar is doodgegaan. De hond werd woensdagavond rond half zeven aangetroffen. ,,We kregen meerdere meldingen van mensen die daar liepen en een hond in het water zagen drijven”, vertelt de vrijwilliger van de dierenambulance die naar de vindlocatie is gegaan.

Daar trof hij de hond aan langs het water vlakbij Frankhuis, een wijk in Zwolle. ,,Omstanders hadden het dier al uit het water gehaald en de politie ingeschakeld. De voorpoten zaten aan elkaar vastgebonden, waarschijnlijk gewoon moedwillig gedaan en in het water gegooid. Echt verschrikkelijk.”

Dierenartsen

Het gaat volgens de vrijwilliger om een Stafford. ,,Hoe oud hij precies was, weet ik niet. Je kon wel zien dat de hond niet lang in het water had gelegen, misschien hooguit een dag. De hond was nog niet opgeblazen of had geen maden.”

Quote Het kan zijn dat mensen die als een makkelijke uitweg zien Vrijwilliger , Dierenambulance

De hond was wel gechipt, maar de gegevens van de eigenaren zijn niet via de chip te achterhalen. ,,De chip staat niet geregistreerd in de database. Wel hebben we het chipnummer en we gaan bij de dierenartsen in de regio vragen of ze iets terug kunnen vinden, maar de hond kan net zo goed uit Limburg komen.”

De dierenambulance gaat in overleg met de politie over hoe nu verder. ,,We gaan kijken of en hoe de hond verder onderzocht moet worden.”

Makkelijkste uitweg

De vrijwilliger maakt dit soort gevallen gelukkig niet dagelijks mee, maar ziet vaak wel rond de zomerperiode het aantal gedumpte dieren toenemen. ,,Honden, katten, cavia's, konijnen, van alles tref je dan aan. Mensen willen graag op vakantie en vinden dat blijkbaar belangrijker dan hun dier.”

,,Het kan ook zijn dat mensen geen geld hebben om voor hun dier te zorgen en dit als de makkelijkste uitweg zien”, oppert de vrijwilliger. ,,Wij vinden het heel belangrijk dat mensen goed nadenken voordat ze een dier nemen of ze de verzorging ook aankunnen.”

Bijblijft

Hoewel hij veel dingen meemaakt als vrijwilliger van de dierenambulance, zal hij deze avond niet snel vergeten. ,,Je ziet natuurlijk allerlei dieren die iets mankeren en er echt niet altijd mooi uitzien, maar dit is zeker iets dat bijblijft. Tegelijkertijd moet je ook gewoon weer door naar de volgende meldingen.”

De politie roept mensen die meer informatie hebben over deze vondst op die te delen via telefoonnummer 0900-8844.

In Emmeloord werd onlangs een soortgelijke gruwelijke vondst gedaan. Daar vonden voorbijgangers afgehakte hondenpootjes.

