Politie doet inval op Zwols industrieterrein in jacht op witwaspraktijken

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Zowel landelijk als in de regio meer besmettin­gen, aantal ziekenhuis­op­na­mes daalt wel

7 mei Landelijk zijn er in het afgelopen etmaal 7575 coronabesmettingen geconstateerd. 758 meer dan een dag eerder. De goede lijn van de afgelopen week wordt daarmee niet doorgetrokken. In deze regio is het niet veel beter: voor de derde dag op rij is er een stijging te zien. Vandaag werden 686 positieve tests geregistreerd.