Politie doet toevallige drugsvondst bij Zwollenaren na controle op rijden zonder licht

Video Zeewater­zot Niek (29) verklaart in Zwolle liefde aan koraal: ‘Nu nog een haaitje in de win­kel’

6:00 Van garnaaltjes aan het voeteneind van z’n bed, via een aquarium van biljartformaat in de woonkamer tot zijn eigen onderwaterwinkel midden in de wijk. De Zwolse zeewaterzot Niek Rienmeijer heeft een niet alledaagse passie. En die is behoorlijk uit de hand gelopen.