Politie dregt naar bewijsmateriaal nadat agent in Zwolle klappen krijgt

Bij de verkeerscontrole in de binnenstad van Zwolle werd geconstateerd dat de man zonder geldig rijbewijs op een brommer reed. Hij uitte zijn ongenoegen door de agent die hem aanhield klappen te geven. Direct daarop ging hij er lopend vandoor. ,,We konden hem op de Jufferenwal aanhouden”, zegt politiewoordvoerder Anne Coenen. ,,Getuigen zeiden dat ze gezien hadden dat de man even daarvoor iets in het water had gegooid. Toevallig was ons Landelijk Team Onderwaterzoekingen in de buurt en die hebben inderdaad daar iets gevonden”.

Wat dat ‘iets’ is - drugs of een wapen - wil ze niet zeggen. ,,Dat is niet in belang van het onderzoek. We moeten eerst kijken of dat wat we gevonden hebben te linken is aan de verdachte.”