Politie fungeert als wegenwacht in Zwolle

Leesclub moderne literatuur start op in Zwolle

Stadkamer Centrum is komende maand het decor voor een informatieavond over een leesclub moderne literatuur. Voor wie wil weten of een leesclub iets voor voor hem of haar is, kan naar de informatiebijeenkomst van Senia komen. ,,Samen over boeken praten is namelijk leuk én verrijkend.”

25 augustus