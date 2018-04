Politie strijdt in touringcar tegen telefonerende truckers

videoDe politie heeft een nieuw wapen in haar strijd tegen het gebruik van smartphones achter het stuur: een touringcar. In Overijssel en Gelderland werden deze week met behulp van een bus honderden bestuurders aan de kant van de weg gezet.

Agenten in een touringcar. Het klinkt gek. Maar de politie heeft een logische reden om gebruik te maken van bussen om afleiding door mobieltjes in het verkeer tegen te gaan. ,,In een touringcar zit je hoog en daardoor kunnen we ook vrachtwagenchauffeurs controleren'', legt Hans Bijkerk van Team Verkeer uit in een persbericht van de politie.

Een bus met politiemensen erin reed dinsdag en woensdag over snelwegen in Oost-Nederland. Bij het zien van een bestuurder die met zijn telefoon bezig was, gaven de controleurs in de bus dat door aan hun collega's in onopvallende volgauto's. Die hielden de chauffeurs vervolgens staande om ze een bekeuring te geven. Hoeveel boetes er precies zijn uitgedeeld, kon de politie woensdag niet zeggen omdat alle controles nog niet waren afgerond.

Bewustwording

Volgens de politie is het inzetten van een touringcar een 'uniek' iets en uitvoerig getest. Bij eerdere proefdagen werden al 440 chauffeurs aan de kant gezet. Naast een bekeuring kregen zij uitleg over het gevaar van het gebruik van een telefoon achter het stuur. Dat om bewustwording te creëren, zegt de politie. ,,Als we dat kunnen bereiken, is het voor ons effectief.''