Politie: gevonden persoon in Zwarte Water niet overleden door misdrijf

6:00 De grote culturele instellingen in Zwolle hebben het zwaar nu ze vanwege de coronamaatregelen hun deuren dicht houden. Waar theatervoorstellingen en concerten al tot 1 juni zijn geschrapt, houden musea rekening met 29 april als datum van heropening. Iedereen houdt hoop op een tegemoetkoming vanuit het Rijk. ,,Elke euro is er één in deze periode.’’