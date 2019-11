Politie grijpt inbreker in Zwolle dankzij moedige bewoner in badjas

Voornamelijk de wijk Assendorp en de binnenstad worden de laatste tijd geplaagd door inbraken, aldus de politie die daarom het vizier extra had gericht op dat deel van de stad. ,,We kregen zondagavond drie heterdaad meldingen van inbraken. We waren elke keer snel ter plaatse en met meerdere collega’s ter plaatse maar telkens was de vogel al gevlogen.” Bij de vierde melding, een poging tot inbraak aan de van Karnebeekstraat, wisten agenten samen met een bewoner de inbreker te pakken.