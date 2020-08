Politie heeft handen vol aan verwarde personen: ‘Veel snellere aanpak nodig’

Voorbeeld van zo’n tijdrovende klus kwam deze week naar buiten in Angerlo. De politie moest sinds mei al meer dan veertig keer in actie komen voor een 50-jarige man die constant voor onrust zorgde.



Per keer waren agenten in Angerlo zo’n drie uur bezig met de verwarde man. Na de meest recente melding, deze week in Braamt, bleek eindelijk plek voor hem in een GGZ-instelling.



Er gaat nu zo’n 20 procent van de politiecapaciteit op aan de zorg voor verwarde personen. Een zaak zoals in Angerlo staat dan ook niet op zichzelf, zegt Herman van Haarlem, teamchef zorg en veiligheid bij de politie in Oost-Nederland.