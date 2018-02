Politie hervat groot recherche-onderzoek bij woning in Zwolle-Zuid

Politie Zwolle grijpt 51 keer naar taser: proef verlengd

17 februari De politie behoudt het stroomstootwapen in Zwolle, Amersfoort en Rotterdam. Er is een jaar getest en daarin is bewezen dat het wapen 'effectief' is, stelt plaatsvervangend korpschef Willem Woelders van de landelijke eenheid. Het wapen is in Zwolle het afgelopen jaar 51 keer ingezet.