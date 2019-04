Politie houdt grootscheepse oefening in binnenstad van Zwolle

Mogelijk doorstart magazines na faillisse­ment Regiolo­kaal Zwolle

15:25 Curator mr. Paul Schepel van het failliete bedrijf Regiolokaal in Zwolle is op zoek naar gegadigden om de drie ondernemersmagazines die dit bedrijf uitgaf, over te nemen. Het gaat om de bladen Bijzonder Zwolle, Bijzonder Kampen en Regiolokaal.