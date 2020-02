Politie IJsselland houdt in elf gemeenten anonieme inleveractie na wapengeweld

Tijdens die week kunnen mensen hun messen anoniem inleveren op een politiebureau. Vuurwapens worden thuis opgehaald door een agent in burger.

Geweldsincidenten

Volgens districtschef Ramon Arnhem zijn de vele geweldsincidenten in de regio van de laatste tijd de aanleiding voor de actie. ,,We zien ook in het district IJsselland dat vuur- en steekwapens worden gebruikt op straat. In Zwolle en op andere plekken in ons district zijn er incidenten geweest waarbij vuur- en steekwapens zijn gebruikt op straat. Dat heeft waarschijnlijk ook invloed op het veiligheidsgevoel van onze inwoners.’’

Met deze actie hoopt de politie het aantal steek- en schietincidenten terug te dringen. Mensen die hun wapen inleveren bij de actie, worden niet vervolgd voor illegaal wapenbezit. Als blijkt dat er met een vuurwapen een misdrijf is gepleegd, dan worden de mensen daar wel door vervolgd.

Kogels

In Zwolle waren de afgelopen maanden meerdere geweldsincidenten. Op 22 september 2019 werd geschoten in de wijk Stadshagen. Een maand later volgde een schietincident in Holtenbroek. Bij een volgende beschieting in Holtenbroek, op 27 november, zijn een flat en een bestelbus geraakt. Op 21 december werd geschoten in de wijk Dieze-Oost. Een kogel doorboorde het portier van de auto van een buurtbewoner. Bij een schietpartij op oudejaarsavond liet Henk Wolters het leven. Deze incidenten hebben zeker meegespeeld bij het organiseren van de inleveractie, zo meldt de politie.

Bureaus

Alle wapens behalve vuurwapens kunnen vanaf 9 maart worden ingeleverd bij bureaus in het district IJsselland (Deventer, Hardenberg, Ommen, Kampen, Raalte, Steenwijk en Zwolle).

Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn, gaf eerder aan dat ook in Apeldoorn een soortgelijke actie wordt opgezet. Aanleiding voor hem om dit in gang te zetten waren vragen van de ChristenUnie-fractie in Apeldoorn, die daarmee reageerde op een serie schiet- en steekincidenten in de stad. ,,Hier gaat een proces van maanden aan vooraf. We zijn al een hele tijd bezig met gemeenten die interesse hebben. Het is de eerste keer dat wij dit doen in IJsselland en in de eenheid Oost-Nederland. We weten dat er meer gemeenten zijn die interesse hebben, daar kijken we ook naar. Maar die moeten hetzelfde proces doorlopen’’, zegt politiewoordvoerder Nicôle van Voorst.