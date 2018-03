Politie in gesprek met burger

videoOnder het genot van een kop koffie je klachten bij de politie melden. Iedere eerste dinsdag van de maand kunnen inwoners van Zwolle in gesprek met de politie bij de McDonald's in het Zwolse centrum. ,,Het is belangrijk te weten wat er speelt in de stad. Het geeft mensen een gevoel van veiligheid als zij iets kwijt kunnen", stelt Frank Veneboer van politie Zwolle.

Het initiatief 'Koffie met een cop' geeft Zwolse buurtbewoners de gelegenheid om in contact te komen met de politie. Vanochtend van tien tot half twaalf was de eerste keer. Vijf agenten spraken met inwoners. Vorig jaar werd dit al gedaan in de McDonald's in Zwolle Noord. De keuze voor het centrum is een logische. ,,In Noord komen veel forenzen, wij willen graag de Zwolse inwoners bereiken", legt Veneboer uit.

,,Mensen vinden de drempel soms te hoog. De politie moet meer gezien worden als vriend", geeft Veneboer aan. ,,Wij willen laagdrempelig zijn. Wij hopen dat mensen ons aanspreken over zaken waarmee ze niet direct naar het bureau gaan. Dat kan overlast zijn, maar ook dat iemand niet vertrouwt wat de buurman doet. Bepaalde zaken pikken wij op, bijvoorbeeld stankoverlast van een hennepachtige geur. Wij gaan kijken of de melding terecht is en handelen hierop."

,,Dit concept is overgewaaid uit Amerika", geeft Veneboer aan. ,,Het is in Nederland gestart in Dordrecht." 'Koffie met een cop' is op den duur een optie voor locaties in Steenwijk, Meppel en Kampen. ,,Wij richten ons nu eerst op dit traject", zegt Veneboer. ,,Vanaf april is het de bedoeling dat de twee wijkagenten van de binnenstad het op gaan pakken, zodat er meer bekendheid is op straat."

Volledig scherm 'Koffie met een cop' bij McDonalds in het Centrum. Een manier om de politie en burgers dichter bij elkaar te brengen.

In gesprek

Vandaag was het nog rustig, maar de agenten verwachten dat het de volgende keer drukker is. ,,Vorig jaar in Noord was de opkomst op de eerste dag ook lager", zegt Veneboer. De agenten waren vanochtend vooral bezig contact te leggen met inwoners en dat wordt gewaardeerd. ,,Het is gezellig om een keer een praatje te maken", zegt Josta van Dijk. ,,Ik zie politie als een vriend en niet als een vijand."

Evaluatie