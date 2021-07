Politie in Zwolle houdt verdachte aan met bijzondere buit: kampioensmedaille van SV Zwolle

In Dalfsen en Zwolle hoef je voor coronavac­cin van Janssen geen datum meer te prikken: ‘Eerste mensen om 08.30 uur voor de deur’

16 juli Meer vaccins dan armen, dus kan er vanaf nu in Dalfsen en maandag in Zwolle zonder afspraak een coronaprik van Janssen gehaald worden. Handig als straks voor een vakantie eventueel een volledige vaccinatie nodig is. Lange rijen leverde het nog niet op, maar de GGD denkt dat de animo zal groeien. ,,We willen tempo maken.”