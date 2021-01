Politie in Zwolle stuit na enig zoeken op hennepkwekerij in Assendorp

Autodelen wint terrein in Oost-Nederland: ‘Thuiswer­kers meer bewust van autoge­bruik’

21 januari Leen jij je auto uit aan een wildvreemde? Nee? Wel aan je buurman? Autodelen, een fenomeen uit de Randstad neemt steeds meer toe in Oost-Nederland. De coronacrisis is daarin een katalysator, maar voordat we écht massaal autosleutels uitwisselen, is er nog veel werk te verzetten.