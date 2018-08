Politie-inval in Assen na zware mishandeling in Zwolle

Volgens politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen gaat het om de tweede verdachte van de mishandeling aan de Nijerwalstraat in Zwolle. Daar werd maandagavond een 32-jarige man door twee gemaskerde mannen afgeranseld. Een van hen, een 20-jarige man uit Weesp, werd later in een auto aangetroffen aan de Stadshagenallee in Zwolle. De tweede verdachte wist te ontkomen.

Gesignaleerd

,,Hij weet nu dat hij is gesignaleerd en dat we naar hem op zoek zijn. Hij mag zich bij ons melden'', aldus Van Hemmen. De man staat niet bekend als vuurwapengevaarlijk. Toch waren de agenten donderdag uitgerust in speciale pakken. Volgens Van Hemmen ging het om een gewoon arrestatieteam. Er zou geen sprake zijn van een klopjacht. ,,In die termen praten we nooit. Maar we zijn uiteraard wel naar hem op zoek.''