Politie is heel zichtbaar op straat in regio en waarschuwt groepjes mensen voor samenscholing

Politie is op veel plekken in de regio heel zichtbaar aanwezig. Tot ongeregeldheden leidt het nergens. In Assendorp in Zwolle bijvoorbeeld worden groepjes mensen aangehouden voor controle. In Apeldoorn verzamelden zich aan het begin van de avond verschillende ME-bussen en hondengeleiders bij het politiehoofdbureau om vanuit daar snel uit te kunnen rukken.

In Zwolle geldt op verschillende plekken een noodbevel sinds 18 uur vanavond. Het besluit van burgemeester Snijders is genomen uit voorzorg om rellen zoals maandagavond te voorkomen. De mensen die bijvoorbeeld in de wijk Assendorp gecontroleerd worden, wordt gewezen op het samenscholingsverbod en mogen na controle weer door. De avondklok gaat om 21 uur in. Onze verslaggever in de stad is vanavond al verschillende malen staande gehouden voor controle.

In Apeldoorn staat verschillende agenten op winkelcentrum Hart van Zuid. In appgroepen deed de oproep de ronde om te gaan rellen bij de Albert Heijn. De agenten spreken veelal nieuwsgierige mensen aan, maar de sfeer is rustig. Ook elders in de stad zijn niet veel mensen op straat. Over Orden en in de binnenstad gingen geruchten dat jongeren wilden samenkomen, maar dat bleek loos alarm.

Volledig scherm Controle Apeldoorn Hart van Zuid. © Maarten Sprangh

Brief naar ouders

In Deventer is het stil in de binnenstad, op een paar agenten in een politiebus na. Op winkelcentrum Keizerslanden is de politie zichtbaarder aanwezig, omdat geruchten gingen dat jongeren daar samen wilden komen. BOA's maken van de gelegenheid gebruik mensen aan te spreken voor de Albert Heijn.

Volledig scherm Op Winkelcentrum Keizerslanden in Deventer alleen verschillende mensen die nog even net voor de avondklok wat boodschapjes willen halen. © Merten Simons

Burgemeesters hebben ouders en jongeren opgeroepen thuis te blijven. De Zwolse burgemeester stuurde via zijn middelbare scholen alle ouders een brief. Uit de rellen gisteravond in de Zwolse binnenstad bleek dat er opvallend veel jongeren in de leeftijd 14 tot 16 in de stad aanwezig waren.

Volledig scherm Politie is in de steden aanwezig maar het is in Deventer, Apeldoorn en Zwolle rustig. © Merten Simons