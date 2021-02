Politie jaagt op straatrovers in Zwolle: hulp bevolking ingeroepen

Video Is analfabeet uit Zwolle wel de ‘Terror Jaap’ van EncroChat die huis liet ontploffen in Aa-lan­den?

18 februari Buurtbewoners trillen hun bed uit als zwaar vuurwerk - vastgeplakt aan het raam of de gevel van een woning - zorgt voor een enorme explosie in de Zwolse wijk Aa-landen, eind mei 2020. Vijf maanden later pakt de politie de dan 31-jarige Zwollenaar op nadat zij versleutelde berichten weet te ontcijferen. Hij zit nog vast op verdenking van poging tot moord of doodslag, maar is hij wel de persoon die schuilgaat achter de bijnaam ‘Terror Jaap’?