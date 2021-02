Politie jaagt op straatrovers in Zwolle: veel tips binnengekomen

Nieuwe snelle treinen die via Zwolle en Lelystad rijden vertraagd door coronacri­sis

18 februari De nieuwe snelle intercity’s die vanuit Amsterdam via Lelystad en Zwolle naar het Noorden zouden rijden, komen minstens een jaar later. De nieuwe treinverbinding zou in 2023 in gebruik genomen worden, maar door de coronacrisis is dat uitgesteld.