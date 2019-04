Politie jaagt vandaag op hardrijders: 24 uur lang extra controles in Oost-Nederland

Politie Oost-Nederland houdt de extra controles in het kader van de Europese week van de veiligheid, waaraan zestien Europese landen deelnemen. Maandag werd gestart met de extra snelheidscontroles, bovenop de standaard controles die er al zijn. Woensdag is er van 00.00 tot 24.00 uur een Speedmarathon, Dit betekent dat er 24 uur achtereen snelheidscontroles worden gehouden.

Lasergun

Tijdens de controles zullen weggebruikers op allerlei manieren gecontroleerd worden. Snelheidsovertreders die met behulp van een lasergun of videoauto worden betrapt, worden gelijk aangehouden. Bestuurders die door de radarauto worden gepakt krijgen de boete thuisgestuurd. De locaties voor verkeerscontroles worden gekozen op basis van de risico’s, zoals bijvoorbeeld het aantal ongevallen in het verleden. Ook geluidsoverlast wordt in de gaten gehouden.