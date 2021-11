Politie kan rellende supporters PEC en FC Utrecht niet herkennen door duisternis en capuchons, dus gaan ze vrijuit

Waterover­last in Die­ze-Oost verleden tijd na bouw waterver­bin­ding met Westerveld­se Aa

De wijk Dieze-Oost in Zwolle is nu direct aangesloten op het riviertje de Westerveldse Aa. Een waterverbinding – via een duiker – zorgt dat het overtollige water uit de wijk naar de gracht of naar het riool kan wegstromen. Dieze-Oost kan het water zelf niet opvangen.

19 november