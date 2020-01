Politie klaar met forensisch onderzoek dodelijke schietpartij Zwolle: buurt kan terug naar huis

Vijf schietpar­tij­en in honderd dagen teisteren Zwolse wijken: twee gewonden, één dode

17:08 En dat is vijf. Vijf schietpartijen in Zwolle in honderd dagen tijd. Bij de laatste, die plaatsvond tijdens oudejaarsnacht in de Zwolse wijk Kamperpoort, kwam de 52-jarige Zwollenaar Henk W. om het leven. Het (voorlopige) dieptepunt van een reeks gewelddadige incidenten in de hoofdstad van Overijssel waarbij een vuurwapen betrokken is.