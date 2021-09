Politie komt met onderzoekstruck naar Holtenbroek in Zwolle

Frederika voelde zich onveilig in haar eigen flat in Zwolle: 'Ik had er slapeloze nachten van’

14 september Burgers doen steeds vaker aan buurtpreventie. Frederika Hulshof voelde zich lang onveilig in haar flat in Holtenbroek. Nadat ze samen met de wijkagent de problemen in haar eigen omgeving aanpakte, lanceert ze nu een buurtpreventieproject voor heel Holtenbroek.