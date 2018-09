Politie krijgt meerdere tips over beroving Zwolse Janny Bakker (84)

Johan Derksen op de bres voor Zwols Herman Brood Museum

19:13 Televisiepersoonlijkheid Johan Derksen presenteert op zondag 4 november in Odeon een benefietconcert onder de noemer 'Let's go for the Herman Brood Museum'. Het museum zou moeten worden gevestigd boven de Herman Brood Experience aan de Blijmarkt in Zwolle.