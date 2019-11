Politie krijgt slechts twee tips over schietpartij in Klooienberglaan Zwolle

De politie heeft tot nu toe twee tips binnengekregen over de schietpartij in de Klooienberglaan in Zwolle van vrijdag 25 op zaterdag 26 oktober. Dat heeft de politie Oost-Nederland laten weten nadat er gisteren aandacht voor de zaak was in het tv-programma Opsporing Verzocht .

Tijdens de nachtelijke schietpartij raakte een man van 26 jaar gewond aan zijn schouder. Hij werd beschoten toen hij in zijn witte bestelbus zat. De auto van de daders werd die zaterdagochtend uitgebrand gevonden in de buurt van het Harculosepad. Het ging om een rode Renault Clio, waarvan later bleek dat deze op woensdag 23 oktober was gestolen in Den Haag.

Drugs

Er bestaat een kans dat de schietpartij in de Klooienberglaan onderdeel is van het drugsconflict dat speelt in Zwolle. Er wordt door de politie ook nog onderzocht of deze schietpartij een verband heeft met eerdere misdrijven, waaronder een liquidatiepoging aan de Van Disselstraat in de wijk Stadshagen op 22 september.