Politie krijgt vier tips over moord op Henk Wolters (52) uit Zwolle

videoDe politie heeft na de uitzending van Opsporing Verzocht vier tips binnengekregen over de schietpartij waarbij Henk Wolters is doodgeschoten (52). Eén of meerdere onbekende daders beschoten hem op oudejaarsavond bij zijn woning, nadat hij terugkwam van een feestje .

Over de inhoud van de tips kan de politie nog niets zeggen. Gisteravond is een dringende oproep gedaan aan getuigen van de fatale schietpartij op de Buitengasthuisstraat in de Zwolse wijk Kamperpoort.

,,We weten niet of er een ruzie is geweest", zei woordvoerder Marloes Ballast in Opsporing Verzocht. ,,We zijn daarom dringend op zoek naar mensen die voor, tijdens of na dat tijdstip iets verdachts hebben gezien in en rondom de straat.”

Mogelijke conflicten met Henk

Rechercheurs zijn ook op zoek naar informatie over mogelijke conflicten die Wolters had. Daarnaast wil de politie iedereen spreken die Wolters op oudejaarsdag hebben gezien of gesproken. ,,We proberen zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren wat hij die dag gedaan heeft.”

Terug van een feestje

In de uitzending werd duidelijk dat Wolters terugkwam van een feestje en vervolgens al vluchtend is beschoten in de buurt van zijn woning. Dat zou zijn gebeurd rond 20.25 uur. Uiteindelijk werd hij pas ruim een uur later zwaargewond gevonden door een voorbijganger.

De politie probeerde het ernstig onderkoelde slachtoffer nog te reanimeren, maar de schotwonden hadden al te veel schade aangericht. De Zwollenaar overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In woningen in de wijk werden een aantal kogelgaten gevonden. Van één of meerdere daders ontbreekt nog ieder spoor.

De politie stelt dat nog niet kan worden gezegd of de andere schietpartijen in Zwolle in verband kunnen worden gebracht met de dood van Wolters.

Tips?

Heb je tips over de reeks ernstige schietpartijen in Zwolle? Dan komen we graag met je in contact via tips@destentor.nl of via 06-44886184 (Whatsapp, Telegram en sms)