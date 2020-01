Politie maakt videobeelden van plaatsen granaat in Zwolle openbaar

video + updateDe politie heeft bewegende beelden vrijgegeven van de granaatplaatser bij café Bruut in Zwolle. Op de beelden is te zien hoe de tengere, vermoedelijk jonge dader in de nacht van 13 op 14 januari eerst wat door de Voorstraat drentelt om vervolgens de granaat aan de deurklink te hangen.

De granaatplaatser (zwarte jas, zwarte capuchon, gezicht bedekt met sjaal of masker) loopt vanaf de Dijkstraat de Zwolse binnenstad in. Via de Melkmarktstraat bereikt de persoon de verlaten Voorstraat, waar café Bruut zich bevindt. Op dat moment wordt nog niets gedaan.

Handen in de zakken

De granaatplaatser loopt de Voorstraat zelfs weer uit, tot op de Grote Markt. Vervolgens maakt de nog onbekende dader rechtsomkeert. Opnieuw wordt Bruut gepasseerd, er zijn meer mensen in de Voorstraat. De persoon houdt zich op in een steeg tot de Zwolse stapstraat uitgestorven is. Dan grist de dader de granaat uit de jaszak en plaatst die aan de deur van Bruut. De persoon maakt zich met de handen in de zakken uit de voeten om via de Melkmarktstraat en Dijkstraat het centrum rennend te verlaten richting de Rembrandtlaan.

De dader haalt de granaat uit de jaszak om die aan de deur bij café Bruut te gaan hangen.

Getuigen op fiets en vanuit café

Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond opnieuw aandacht besteed aan de zaak. De politie hoopt in contact te komen met de personen - in ieder geval een fietser en twee bezoekers van café Het Vliegende Paard - die de granaatplaatser die nacht even voor 1 uur zijn gepasseerd.

Eerder vandaag werd bekend dat café Bruut na twee weken weer open mag.

Bekijk hieronder alle Stentorvideo’s over de granaat bij Bruut, inclusief de route die de dader mogelijk volgde: