Politie minder op Facebook voor betere CAO, heeft dat wel zin?

Wie een politieteam volgt op Facebook ziet vandaag hoogstwaarschijnlijk een plaatje met handboeien verschijnen. 'Sorry, wij zijn gesloten.' Nauwelijks communiceren over incidenten: dat is de nieuwste actie van de politie voor een betere CAO. De vakbonden hebben hun achterban opgeroepen om mee te werken deze actie.

Geen facebookberichtjes, tweetjes of instagramfoto's meer. Op die manier vraagt de politie aandacht voor een betere CAO. Maar heeft dat wel zin? Vijf vragen aan Niels Nijman, Hoofd Communicatie bij Politie Nederland.

Zou dat nou echt helpen, minder op Facebook?

,,Dat moet blijken. Kijk, de vakbonden verzinnen acties om iets op de kaart te zetten. Om aandacht te krijgen. Zij hebben dit bedacht en aangezegd, het is een individuele keuze van de agenten om er gehoor aan te geven. Daarom verschilt het ook per korps en zelfs per agent hoe de berichtgeving is.''

Dus de ene agent twittert erop los en de andere houdt alles stil?

,,Dat kan ja. We gaan het ook niet compenseren. Als een medewerker besluit gehoor te geven aan deze oproep, dan komt er inderdaad minder tot geen berichtgeving.''

Sommige teams zetten vanaf vandaag niks meer op Facebook. Hebben ze daar niet alleen zichzelf mee?

,,Het is wel onder voorbehoud van prioriteitszaken. De heftige en urgente zaken, zaken waar we getuigen voor zoeken, zetten we wel op social media. Om dat ook niet te doen kunnen we niet maken.''

Politie.nl blijft wel gewoon in de lucht. Waarom?

,,Daar was wel even discussie over, maar politie.nl gebruiken mensen ook voor aangiftes. Het beeld is ontstaan dat de website op zwart zou gaan, maar dat is nooit de bedoeling geweest. Dat is ook niet wat de vakbonden bedoelen. Het zou wel kunnen dat er berichten 'leeg' verschijnen, dus met alleen een titel. Dat ligt eraan of de desbetreffende collega gehoor geeft aan de oproep.''

Tot wanneer duurt dit?