Politie na zoveelste autobrand: 'Zwolle staat niet in brand, dat is overdreven’

VideoZeker vijf autobranden in krap twee maanden tijd in Zwolle, is er een verband? De politie is voorzichtig: ,,Er zijn steden waar het echt een probleem is’’.

Het was in de nacht van woensdag op donderdag weer eens raak in Stadshagen, waar aan de Jac. P. Thijsselaan een donkergekleurde Volkswagen uitbrandde. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de wagen bleek niet meer te redden.

Was er opzet in het spel? Dat kan de politie nog niet zeggen. ,,Het onderzoek is nog gaande, daar heb je daglicht bij nodig’’, zegt een woordvoerder donderdagmorgen. Wel handelt de politie ‘vanuit het scenario van brandstichting’, legt hij uit. ,,Om sporen veilig te stellen.’’

Quote Ik zou niet willen zeggen dat Zwolle in brand staat Woordvoerder politie

In korte tijd zijn er meerdere auto’s uitgebrand in Zwolle, maar de woordvoerder kan niet zeggen of er een verband is of dat er sprake is van een bizarre trend . ,,Ik zou niet willen zeggen dat Zwolle in brand staat, dat is overdreven. Het komt ook voor dat auto’s spontaan ontbranden.’’

Eerder deze week brandde een auto uit aan de Palestrinalaan in Holtenbroek. In november gingen binnen drie dagen twee auto’s in Stadshagen in vlammen op. Het wrak van een van deze voertuigen vatte enkele dagen later weer vlam op het terrein van Wolves Autoberging. ,,Er is inderdaad een aantal branden geweest’’, zegt de woordvoerder.