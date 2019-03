Politie neemt Zwolse brandstichtingen ‘zeer serieus’ en vraagt buurt alert te zijn

videoDe politie neemt de brand en poging tot brandstichting in Zwolle ‘zeer serieus’. De politie roept buurtbewoners op alert te zijn en direct de politie te bellen als zij iets verdachts zien. Of het om een gerichte aanslag gaat in de Alm en de Berkumstraat wil woordvoerder Frank Brouwer niet zeggen.

Volgens buurtbewoners in zowel de Alm als de Berkumstraat gaat het vermoedelijk om de woningen van een vader en een zoon. De politie wil dit niet bevestigen, in verband met de privacy van de bewoners. Brouwer: ,,Dat neemt niet weg dat wij onze oren en ogen open hebben. Wij hopen dat mensen zoveel mogelijk informatie met ons delen.’’ Bewoners in de Berkumstraat zijn angstig Buurtbewoners in die straat willen wel praten over de brand, maar veelal anoniem. In de Alm zijn buurtbewoners defensiever, op een paar na willen zij niet met de pers praten.

Molotovcocktails

De brand die vrijdagavond vermoedelijk is aangestoken in de Berkumstraat en de poging tot brandstichting zaterdagavond aan de Alm hebben volgens de politie wellicht met elkaar te maken. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Beide branden werden op vergelijkbare wijze gesticht, namelijk met molotovcocktails. ,,Dit is levensgevaarlijk’’, zegt Brouwer. ,,Als mensen midden in de nacht liggen te slapen en deze molotovcocktails worden naar binnen gegooid, kan dat zeer ernstige gevolgen hebben.’’ De bewoner van de woning in de Berkumstraat was zelf niet aanwezig tijdens de brand, maar zijn hondjes raakten wel gewond. Aan de Alm konden buurtbewoners voorkomen dat de molotovcocktail in de woning terecht kwam.

Speculeren

De politie doet er alles aan om te zorgen dat een dergelijke aanslag niet nogmaals plaats vindt. ,,Of daar kans op is ga ik niet zeggen, want dat is speculeren over de toekomst. We zijn heel alert en welke acties wij ondernemen ga ik ook niet zeggen.’’

Brouwer hoopt dat zoveel mogelijk getuigen zich melden om de zaak zo snel mogelijk op te kunnen lossen.