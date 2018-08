Politie oefent met nieuwe auto’s in Zwolle

Zwols horecaduo teleurge­steld in vliegactie huisbrou­wer Kornuit

15:55 Twee horeca-ondernemers in Zwolle zijn teleurgesteld in hun bierleverancier Kornuit. Het merk geeft gratis vliegtickets weg. Terwijl Henk Schippers en Arno de Boer van De Horeca Mannen juist voor Kornuit kozen omdat duurzaamheid zo hoog in het vaandel staat. En dan spelen de emoties rond Lelystad Airport ook nog een rol. ,,Een kras op onze jarenlange relatie." De ticketactie doet landelijk veel stof opwaaien.