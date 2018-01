Politie onderzoekt meerdere scenario's voor schietpartij Stadshagen

Wie het doelwit was en of deze persoon ook in beeld is bij de politie, wil Visser niet zeggen. ,,Dat is ook onderwerp van onderzoek. Wij werken vanuit meerdere scenario’s. Alle mogelijkheden worden onder de loep genomen.''

Betrokkenheid

De verdachten (22 en 27 jaar, beiden uit Zwolle) zitten nog vast. ,,We hebben al met flink wat mensen gesproken. Wat precies hun rol of eventuele betrokkenheid is houden we nog voor ons,'' aldus Visser.

Daderinformatie

In de nacht van dinsdag op woensdag werden meerdere schoten gelost aan de Biezenknoppen, een rustig straatje aan de rand van Stadshagen. Buurtbewoners hoorden ongeveer negen schoten. Volgens Visser staat dat aantal niet vast. ,,Sommige informatie is in deze fase van het onderzoek nog te typeren als daderinformatie. We houden het op meerdere schoten.''

Derde auto

Twee auto's van bewoners raakten beschadigd door kogels. De voertuigen zijn deze week vrijgegeven en kunnen worden opgehaald, aldus Visser. Een derde auto, die geparkeerd stond op de hoek van de Dotterbloem, is nog onderwerp van onderzoek, laat hij weten.

De Biezenknoppen op de ochtend na de schietpartij: een rustig straatje aan de rand van Stadshagen. De twee aangehouden verdachten zitten nog altijd vast.