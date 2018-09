Politie onderzoekt of gisteren echt is geschoten op woonwagenkamp Zwolle

Een politiewoordvoerder laat weten dat zaterdagavond rond kwart voor zeven een melding binnenkwam over een schietpartij aan de Boerendanserdijk. Bij het mogelijke incident zijn geen gewonden gevallen en zijn geen verdachten aangehouden. Ter plaatse ontstonden vraagtekens bij de melding over de schietpartij.

Een bewoner van het kamp zegt dat hij niets gehoord heeft en verbaasd is over de melding van het schietincident. „Hier gebeurt nooit wat. De mensen die hier wonen zitten elke zondag keurig in de kerk." Volgens een oud-bewoner was het woonwagenkamp altijd een rustige plek om te wonen, maar is er wel wat veranderd sinds de komst van nieuwe bewoners.