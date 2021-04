Politie onderzoekt woningbrand Zwolle, verdachte (50) nog in de cel

Trio zat met vermoorde Henk Wolters in wapens en drugs rond Zwolle en krijgt celstraf

23 april Drie handlangers van de in Zwolle geliquideerde Henk Wolters zijn veroordeeld tot celstraffen voor wapen- en drugshandel. De politie ontdekte het trio dankzij verborgen microfoons in het huis van Wolters tijdens het grote onderzoek Macan naar wapens en drugs in de regio Zwolle. Buurman Mario R., die zijn huis beschikbaar stelde als opslagplaats voor drugs en pillen, hoeft de cel niet meer in, maar is wel veroordeeld.