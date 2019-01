Politie ontruimt station Zwolle 2 keer in korte tijd en pakt 5 verdachten

Rond 14:45 werd het Zwolse station ontruimd vanwege een mogelijke bommelding. Een passagier in de trein van Emmen naar Zwolle belde de politie over een mogelijke verdachte situatie in de trein. Vlak voor Zwolle werd de trein stilgezet en haalde het arrestatieteam de passagiers één voor één uit de trein. Met hun handen op het hoofd moesten zij elders op het emplacement gaan zitten.



,,Opeens kwam de politie de trein binnen. Er werd geroepen: ‘Politie’’’, vertelt Bodil Severien. ,,Je moest met je handen op je hoofd blijven zitten. We moesten er allemaal uit en toen zag ik twee mensen in handboeien zitten op hun knieën. Ik weet niet zo goed wat me is overkomen.” De twee verdachten werden door het arrestatieteam geblinddoekt en geboeid afgevoerd. Hoe oud de verdachten zijn, waar ze vandaan komen en op verdenking waarvan ze zijn aangehouden, kan de politie nog niet zeggen.