Politie: ‘Ontwikkelingen in onderzoek naar granaat café Bruut Zwolle’

Een studenten­ka­mer zoeken en vinden in tijden van corona: ‘Videobel­len en foto’s sturen zijn goede opties’

12:11 Een studentenkamer vinden in Zwolle is normaal al een uitdaging, laat staan in tijden van het coronavirus. Veel hospiteeravonden, waarbij normaal gesproken gelegenheid is om de kamer te bekijken en mogelijk toekomstige huisgenoten te ontmoeten, zijn nu zelfs digitaal. ,,Anderhalve meter afstand bewaren, is echt moeilijk. Al helemaal in een kleine studentenkamer.”