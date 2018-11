Politie Oost-Nederland krijgt er 7,8 miljoen euro bij voor lagere werkdruk

Eerder vandaag werd bekend dat de politie er in totaal 91 miljoen euro bij krijgt. Bovenop de eerder aangekondigde 58 miljoen trekt minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid daar nog eens 33 miljoen voor uit, zo maakte hij vanmiddag bekend.

Hoge werkdruk

Met het toegezegde geld kunnen de politieteams in de regio de ergste problemen oplossen, stelt Grapperhaus. Al langer wordt er binnen de politie steen en been geklaagd over de hoge werkdruk. De politie Oost-Nederland kampt ook met capaciteitsproblemen. Afgelopen zomer werd al bekend dat in Gelderland en Overijssel de politie er daarom 226 agenten bij krijgt. Het is volgens de driehoek Oost-Nederland nog onbekend hoeveel extra agenten het extra geld zal opleveren en hoe het geld precies ingezet gaat worden.

Het uitgetrokken geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld overuren of externe inhuur voor administratieve taken zodat agenten vrijgespeeld worden voor politiewerk, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Hij onderstreept nog eens dat er in Nederland 1100 extra agenten bijkomen en er de komende jaren ruim 17.000 worden opgeleid.

Zij-instromers

Grapperhaus denkt dat met het extra geld en de nieuwe CAO het bestaan van politieman of -vrouw weer aantrekkelijk gemaakt is. Daarom mikt hij ook op het aantrekken van zij-instromers. ,,Ik merk dat mensen van buiten heel enthousiast zijn over werken bij de politie. Mede dankzij de nieuwe CAO hebben we ze nu meer te bieden, ook als het gaat om het maken van een carrière.”