Politie Oost-Nederland ontslaat opnieuw politiemedewerker

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie startte een onderzoek naar de medewerker nadat het vermoeden was ontstaan dat hij bewust informatie verkeerd vastlegde in de politiesystemen. Dit onderzoek is nu afgerond. De vermoedens zijn bevestigd en de conclusie is daarom dat er inderdaad sprake was van ernstig plichtsverzuim. Dit was voor de leiding van de politie-eenheid Oost-Nederland reden om de medewerker te ontslaan.