Politie Oost-Nederland past vaker geweld toe

Het aantal maal dat de politie in deze regio geweld toepast, is redelijk stabiel. Ten opzichte van 2017 was er in 2018 sprake van een lichte stijging: van 875 keer naar 888 keer. In 2014 lag het aantal nog wel hoger: ruim 1000 keer. Landelijk gezien was er vorig jaar sprake van een daling.