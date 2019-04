Politie Oost-Nederland start ‘Speedmarathon’: 24 uur lang extra snelheidscontroles

Inwoners Overijssel en Gelderland positief over xtc legalise­ren, Flevolan­ders negatief

9:52 Gelderlanders zijn in vergelijking met andere Nederlanders het meest positief over het legaliseren van xtc-productie. In Overijssel is ook een meerderheid positief. Flevolanders staan er anders in: ruim de helft van de inwoners vindt het geen goed plan.