Politie Oost Nederland waarschuwt carnavalgangers alvast: ‘Extra verkeerscontroles op alcohol’

Balende PEC-coach Stegeman: ‘Berghuis heeft een heel lekkere middag gehad, denk ik’

21:56 Achter de naam van Steven Berghuis had PEC Zwolle-trainer John Stegeman in aanloop naar het thuisduel met Feyenoord een groot uitroepteken gezet. Niet voor niets. Alleen: de aanvaller maakte zondag twee goals en had daarmee een belangrijke rol in de 4-3 overwinning van zijn ploeg.