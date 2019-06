Politie op zoek naar verwarde man uit Zwolle

Freek Kamphuis (1945-2019): dankzij deze Zwollenaar gingen we beter koken

8:55 Maandag overleed Zwollenaar Freek Kamphuis (73). Oprichter van de Oldenhof Kookwinkels. Groothandelaar in bijzonder keukengerei. Maar ook uitgever van kookboeken én leadgitarist van sixtiesband They and the Miseryman. ,,Freek leerde Nederland koken.’’