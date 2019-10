Politie opent aanval op drugsboerderijen in Oost-Nederland

Kijktip voor vanavond: docu over Kingsley Ehizibue op de buis

22 oktober Opgegroeid in Zwolle, doorgebroken bij PEC en afgelopen zomer voor een miljoenenbedrag verkast naar 1. FC Köln, waar hij wekelijks in de basis staat. Kingsley Ehizibue leeft zijn voetbaldroom in Duitsland. Vanavond is om 21.00 uur op FOX Sports 1 de documentaire ‘Kingsley - met God in controle’ te zien, geproduceerd door IQ Media.