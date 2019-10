Politie over diefstal bewijsmateriaal in Zwolle: ‘Geen gevolgen voor onderzoek‘

De diefstal van een camera met politiefoto's , maandag bij een huiszoeking aan de Vrouwenlaan in Zwolle belemmert het onderzoek in de zaak niet. Dat zegt politiewoordvoerder Ruud Visser.

,,Foto's illustreren de omstandigheden waaronder goederen zijn aangetroffen. Of vuurwapens bijvoorbeeld verstopt zijn of open en bloot ergens liggen. Maar we hebben natuurlijk ook het proces-verbaal waarin we dat omschrijven. Het is alleen makkelijker als je er ook foto's van hebt.” Het neemt niet weg dat de politie ‘flink baalt‘ van de gebeurtenissen, zegt Visser. ,,We hebben een fout gemaakt."

Het onderzoek aan de Vrouwenlaan is onderdeel van een grote politie-actie rond de vermeende moordplannen van de broers Idris en Abas M. uit Zwolle. Maandag werden de broers gelijktijdig opgepakt (de een in Zwolle en de ander in Gronau) en was er een politie-actie aan de Vrouwenlaan. Daar arresteerde de politie een 50-jarige man en een 48-jarige vrouw en deed huiszoeking bij hen. Er werden vuurwapens gevonden.

Uitgebrande auto

De rechercheur kwam er maandag bij terugkeer op het politiebureau achter dat hij spullen miste. Volgens Visser was de man vergeten de camera en een koffer met verpakkingsmateriaal voor sporenonderzoek in de auto te zetten. Hij ging meteen terug maar de spullen waren toen al weg. Op het toestel stonden foto's van de in beslag genomen wapens en foto's van een uitgebrande auto, die zaterdag aan de IJsselcentraleweg in Zwolle werd gevonden. De autobrand houdt wellicht verband met de schietpartij aan in de wijk Holtenbroek in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Navraag

Volgens Visser is ter plekke aan de Vrouwenlaan navraag gedaan. ,,Natuurlijk zijn we naar de locatie teruggegaan en hebben daar mensen gevraagd of ze iets gezien hebben.” De veronderstelling dat een direct betrokkene de koffer achterovergedrukt heeft vindt hij te ver gaan. ,,Ook anderen kunnen in de gelegenheid zijn geweest de spullen mee te nemen.”

De politie beschouwt het als een diefstal en doet daar ook aangifte van. ,,Vanwege de foto's maar ook de camera en bijbehorende apparatuur vertegenwoordigen een waarde."

Onderwerp van gesprek