Politie pakt illegaal vuurwerk harder aan: handelaren komen er niet (meer) mee weg

Voorheen moesten agenten vaak uren wachten als zij gebruikers of handelaren betrapten met soms grote hoeveelheden illegaal vuurwerk. In de praktijk namen ze het vuurwerk zelf mee naar het politiebureau of ze lieten het liggen omdat ze naar een volgende klus moesten. De overtreder kwam er dan mee weg.

Noodkreet

Dat kan niet de bedoeling zijn, stelde Politievakbond NPB vorig jaar in de Stentor. Het duurde geregeld drie tot vijf uur totdat een gespecialiseerd bedrijf kwam aanrijden. ,,Zo lang kan een agent niet wachten. Dat kost bijna een halve werkdag. Dus is het voor politieagenten kiezen tussen twee kwaden. Agenten gaan rijden met het illegale vuurwerk. Brengen hun eigen veiligheid in gevaar. Of agenten laten het vuurwerk achter. De handelaren worden met rust gelaten”, waarschuwde NPB-bestuurder Rianne Wisselink.

Quote Agenten zijn verzekerd dat illegaal vuurwerk met een uur weg is en ze weer verder kunnen met hun werk. Politiewoordvoerder

De NPB sprak met meerdere agenten die anoniem hun bevindingen deelden en kaartte het probleem aan bij de Nationale Politie. Die neemt nu maatregelen. ,,Het mag niet gebeuren dat illegaal vuurwerk niet opgehaald wordt”, zegt politiewoordvoerder Gerdine van Reen. ,,Er zijn verschillende particuliere bedrijven ingeschakeld. Zo is er een landelijk netwerk van gespecialiseerde vervoerders ontstaan die binnen een uur op locatie moeten en kunnen zijn.” Agenten zijn zo verzekerd dat illegaal vuurwerk met een uur weg is en ze weer verder kunnen met hun werk.

Speciaal telefoonnummer

Er is een speciaal nummer in het leven geroepen dat agenten ter plekke kunnen bellen. Een particuliere ophaaldienst wordt dan direct op pad gestuurd. Agenten hoeven geen digitale verzoeken via internet meer te versturen. Het in beslag genomen illegale vuurwerk wordt naar een loods in Brabant gebracht. Meestal wordt het vernietigd en in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een strafzaak, dient het als bewijs en wordt het langer opgeslagen. ,,Het uitgangspunt is dat politiemensen geen vervoersbewegingen maken met illegaal vuurwerk. Bovendien wordt illegaal vuurwerk niet opgeslagen op de politiebureaus", aldus Van Reen.

Volledig scherm Illegaal vuurwerk dat door de politie in beslag is genomen. © Politie

Illegaal vuurwerk uit Duitsland

Het is vooral goed nieuws voor de politie in grensgebieden zoals Oost-Nederland dat de inbeslagname van illegaal vuurwerk nu beter is geregeld. In Duitsland en België zijn de regels voor vuurwerk veel soepeler. Veel handelaren, maar ook consumenten, kopen in de maanden voor de jaarwisseling massaal illegaal vuurwerk in Duitsland en België. Dat gaat in sommige gevallen om zeer grote partijen. Recent werd een 23-jarige man op de A28 bij Elspeet van de weg gehaald. Hij vervoerde 2.600 kilo illegaal vuurwerk in een bus.