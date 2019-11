Politie pakt inbreker (36) uit Apeldoorn op na inbraakgolf in Zwolle

Ik-rijd-100-bood­schap van broers uit Zwolle en Gramsber­gen opeens kabinetsbe­leid

12:48 Jeroen en Bastiaan van Esch riepen het een maand geleden al: maximaal 100 in de strijd tegen stikstof. De Gramsbergens-Zwolse broers kwamen zelfs met een autosticker ‘ik rijd 100’ om hun boodschap te verspreiden. En nu voert het kabinet die maximumsnelheid ook echt in. ,,Waanzinnig he? Een mooi begin. Maar wij gaan voor 24 uur per dag maximaal 100 rijden.’’