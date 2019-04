Politie pakt man (26) op na brandstichting met molotovcocktails in Zwolle

Muziekstu­dent in Zwolle moet op zoek naar nieuwe stek nu The Livingroom aan banden is gelegd

15:23 Try-outs, presentaties voor docenten of gewoon jamsessies. Café The Livingroom is al jaren de huiskamer voor studenten van ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Nu de kroeg moet stoppen met harde livemuziek vanwege geluidsoverlast, zullen de studenten op zoek moeten naar een nieuwe ruimte. ,,Dan kun je wel naar het theater, maar de informele sfeer is juist zo leuk aan The Livingroom’’, zegt coördinator Tibor Elferink van ArtEZ.