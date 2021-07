Politie pakt twee minderjarige jongens op voor inbreken bij Meander College in Zwolle én onthult (geblurde) videobeelden

Hoogbegaaf­de kinderen een voordeel? Katja uit Zwolle is na lange juridische strijd uitgeput (en haar kinderen kwijt)

29 juni De kinderen van Katja Janssen uit Zwolle zijn superslim. Maar dat blijkt geen voordeel. Scholen weten er amper raad mee, thuis lopen de spanningen op en de Kinderbescherming twijfelt of ze een goede moeder is. Help ons, klinkt haar schreeuw om aandacht op meerdere plekken in de stad.